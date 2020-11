Corona-afdeling Waalboog: bezoek mág, maar bij thuiskomst wel meteen douchen

Een bezoekje brengen aan besmette bewoners op de corona-afdeling van De Waalboog? Waar bij de eerste golf hele verpleeghuizen op slot gingen, daar is de familie nu gewoon van harte welkom. Ook op de speciale quarantaine-vleugel.



Ook thuispatiënten

Die werd deze week geopend in verpleeghuis Nijevelt in de wijk Groenewoud in Nijmegen. Twintig bedden, coronapatiënten van álle vier de Waalboog-tehuizen (ruim 500 bewoners) worden vanaf maandag hierheen verplaatst. Ook psychogeriatrische cliënten die niet langer thuis kunnen wonen, komen in aanmerking. Het zijn maatregelen om de nieuwe stijging van het aantal coronabesmette bewoners zo goed als mogelijk aan te kunnen.



Rust op andere afdelingen

,,Deze verdieping kwam toevallig leeg”, zegt zorgmanager Wendy Verbruggen. ,,Met het toenemen van het aantal besmettingen in Nederland leek het ons verstandig om de bewoners met corona bij voorbaat weer te isoleren zoals we dat ook in het voorjaar hebben gedaan, toen bij verpleeghuis Joachim & Anna. Zo is de kans kleiner dat het virus zich verspreidt. Dat geeft rust op de andere afdelingen.”