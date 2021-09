Corona dribbelt langzaam weg, maar ic van Radboudumc ligt nu nog stampvol: ‘In 2022, misschien 2023, is het leven weer normaal’

Dat klinkt weinig hoopvol voor de winter, of maak ik me dan te veel zorgen?

,,Ik denk dat er zeker zorgen zijn voor de winter. De verwachting is dat het aantal corona-patiënten op de ic's, dat landelijk nu schommelt tussen de 200 en 220, nog wel iets zal uitbreiden. Er komen er toch nog wel honderd bij, is de verwachting. En er is zeker ook wel de angst dat er dit jaar misschien ook wel een iets heftigere griepperiode zal komen.”



,,Dat komt omdat er vorig jaar bijna geen griep geweest is en mensen ook geen afweer opgebouwd hebben. Er wordt rekening gehouden met zo’n 200 grieppatiënten extra op de ic's. Dan heb je met griep en corona er samen dus zo’n 500 patiënten extra bij op de ic's en dan wordt het krap, want de gewone zorg heb je natuurlijk ook nog. Dus enige zorgen hebben we wel.’’