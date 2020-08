Corona? Frank Boeijen plant toch een concerttour met nieuw werk: ‘De teksten floepten er zomaar uit’

De tour gaat langs negen grote podia met diverse keren twee concerten op een avond. Samen met zijn oude muzikale krijgsmakker Ger Hoeijmakers, ook gitarist, verzorgt hij concerten in een intieme setting waar toch plaats is voor enkele honderden bezoekers. Bij het slotakkoord in de Nijmeegse Vereeniging is er bijvoorbeeld plaats voor twee keer 350 mensen.



Zijn laatste officiële concert van zijn theatertournee gaf hij in maart in het Oude Luxor in Rotterdam. Het optreden daarna, in Oosterhout, moest afgelast worden omdat Nederland midden in de coronacrisis belandde.



,,We dachten eerst dat het een uitstel van een paar weken zou zijn, maar dat pakte heel anders uit’’, zegt Boeijen nu, een half jaar later.