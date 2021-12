Corona geeft Frank Boeijen tijd liedjes te schrijven en zijn dertigste album uit te brengen: Subliem Gebaar

NIJMEGEN - Frank Boeijen brengt een nieuw album uit. Subliem gebaar is zijn dertigste cd met dertien nieuwe liedjes. De Nijmeegse zanger en componist presenteert het album op vrijdag 14 januari. Frank schreef de nieuwe nummers in nauwe samenwerking met pianist Ton Snijders.

Het is vier jaar geleden dat Frank Boeijen een album uitbracht. Sinds de pandemie uitbrak heeft Boeijen veel nieuw materiaal geschreven. Zijn concerten en tours werden afgelast, het gaf hem extra ruimte om te componeren.

Optreden met coronaregels

Boeijen heeft in tussentijd zo veel mogelijk opgetreden, aangepast aan de coronaregels. Een jaar geleden plande hij een reeks van zestien concerten voor dertig mensen in Doornroosje, twee per avond. Zo graag wilde hij spelen voor publiek.

Volledig scherm Het nieuwe album van Frank Boeijen. © eigen foto

Maar na een paar concerten was ook dat niet meer mogelijk. In de zomer maakte hij een inhaalslag met optredens in de Nijmeegse Stadsschouwburg, Doornroosje, de Stevenskerk, Openluchttheater de Goffert en in Schouwburg Cuijk

Theatertoer

De volgende theatertoer van Frank Boeijen start volgens planning op 11 februari 2022 in de schouwburg van Cuijk en eindigt na een reeks concerten in Nederland en België in Nijmegen in de Nijmeegse Stadsschouwburg op 27 en 28 mei. Het is al jaren traditie dat Boeijen zijn tournee afsluit in zijn thuisstad.

Frank Boeijen staat op het podium met gitarist Peter van Benthem, bassist Charles Nagtzaam, pianist Ton Snijders en drummer Mark Stoop. De liedjes van Subliem Gebaar staan centraal in deze concerten maar ook ander geliefd werk komt voorbij.