Corona houdt tijdens tweede golf minder huis in de verpleeghuizen, hoogleraar Andreas Voss blij verrast

Ook het aantal positieve testen onder de bewoners is gemiddeld genomen veel lager in vergelijking met het voorjaar. ,,Sinds 12 oktober zijn bij ons 242 van de ruim 500 bewoners getest, van hen waren er 28 positief. In het voorjaar was wel een derde van 200 geteste bewoners positief”, vertelt bestuurder Rita Arts van De Waalboog. Dat is de zorgkoepel waaronder Joachim & Anna, Honinghoeve, Nijevelt en Sint Jozefklooster vallen.

Griepseizoen

Volgens bestuurder Angela Jansen is de impact ook bij de woonlocaties van zorggroep ZZG onmiskenbaar veel minder heftig. ,,We zien geen grote uitbraken meer. Het is nu een besmetting hier, een besmetting daar. We zien op alle locaties dat corona meer beheersbaar is en dat het per locatie minder rondgaat.”