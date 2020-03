Corona in Gelderland: 79 besmettingen in Nijmegen, Renswoude nog steeds coronavrij

video Eerbetoon met licht voor zorgwer­kers en corona­slacht­of­fers

9:44 BEUNINGEN - ‘Light the Sky’ is de naam van een bijzondere lichtshow die zondagavond te zien was. In heel Nederland deden tal van lichttechnici mee. Zij maakten de show als eerbetoon aan de zorgmedewerkers in Nederland en als steun voor de slachtoffers van het coronavirus.