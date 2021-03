Corona of niet, Paul begint een strandbar met ‘beste uitzicht van Nijmegen’

De Nijmeegste Marlies werd soapster en supersecre­ta­res­se, met dank aan meester De Graaf

18 maart NIJMEGEN - In een serie interviews met bekende en onbekende inwoners die in Nijmegen geboren en getogen zijn, gaat De Gelderlander op zoek naar ‘De Nimweegste’. Vandaag deel 36: Marlies van den Ing (1952), die al sinds 1971 in het Radboudumc werkt en achttien jaar deel uitmaakte van het befaamde Nimweegs Soaptheater.