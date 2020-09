Corona piekt in Nijmegen: stad heeft Amsterdamse aantallen besmettingen

NIJMEGEN - Het aantal coronabesmettingen in Nijmegen is aan het pieken. De stad is hard op weg om met het aantal besmettingen de steden in het westen in te halen.

Gisteren turfde de GGD 49 nieuwe besmettingen, bijna 28 op de 100.000. Ter vergelijking: Delft, ‘koploper’ in het aantal besmettingen, zat gisteren op 17, Amsterdam kwam uit op 33 op de 100.000 maar telde twee dagen geleden cijfers die exact overeen kwamen met Nijmegen nu. Terwijl in de veiligheidsregio's waar Delft en Amsterdam toe behoren, plus nog vier andere, vrijdag door premier Rutte en volksgezondheidsminister De Jonge extra maatregelen werden afgekondigd.

In veiligheidsregio Gelderland-Zuid - waartoe de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het rivierengebied behoren - ligt het aantal besmettingen op bijna 15 op de 100.000. Dat was woensdag nog de helft.

Beperking van groepen

Het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners ligt in Gelderland-Zuid nu hoger dan het in bijvoorbeeld in de regio Kennemerland ooit is geweest. Terwijl in die laatste regio al de horecasluiting om 01.00 uur ’s nachts en de beperking van groepen tot maximaal 50 man geldt.

Tot extra maatregelen in Gelderland-Zuid is nog niet besloten. Afgelopen week vond burgemeester Hubert Bruls het nog niet nodig, aangezien toen ook het aantal ziekenhuisopnames nog zeer beperkt was.

Vooral onder studenten

Waar de stijging in Nijmegen vandaan komt, is onduidelijk. De gedachte afgelopen week was dat vooral onder studenten het virus flink huishield. Maar in studentenstad Wageningen, waar woensdag nog een besmettingspiek was, werden gisteren maar twee mensen positief getest.