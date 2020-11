Corona-uitbraak bij kinderdagverblijf: een jong kind en vijf medewerkers besmet

Ouders en verzorgers van de bewuste groepen kregen zaterdag al een brief van Kion over de coronabesmettingen bij de pedagogische medewerksters én van het jonge kind. Zondagavond kwam vervolgens het bericht van de vierde medewerkster die positief is getest. En maandag volgde een brief van de GGD aan álle ouders van Plaza. Twee andere medewerksters die gisteren werden getest, blijken niet besmet te zijn. Het kinderdagverblijf was gisteren gewoon open.

Bron is onduidelijk

De kans dat jonge kinderen anderen besmetten is klein, zo staat in een brief van de GGD die de ouders/verzorgers zaterdag hebben gekregen. Ook dat een jong kind ziek wordt van corona, komt niet veel voor, schrijft de GGD. Of een medewerker of een kind of ouder de bron van de besmettingen is bij Plaza, is niet duidelijk.