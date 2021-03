Corona-uitbraak in Nijmeegs asielzoekerscentrum: kwart van de bewoners besmet

Uitgeleend boek uit achttiende eeuw na tientallen jaren terug in Universi­teits­bi­bli­o­theek: ‘Geen boete, maar dankbaar’

19 maart NIJMEGEN - Eefje Roodenburg staat voor een groot raadsel. Afgelopen vrijdag kreeg ze een boek uit de achttiende eeuw in handen gedrukt. Tientallen jaren geleden is het uitgeleend in de universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit en nu heeft de anonieme lener het per post terugbezorgd.