Coronabeleid ligt weken stil om onbetrouwbare besmettingscijfers door ‘sneeuwlockdown’

Het is ‘koffiedik kijken’ wat daarvan precies het effect is op de besmettingscijfers, stelt Voss, die ook infectioloog is van het Nijmeegse CWZ en lid van het OMT. ,,Het is zowel positief als negatief.’’ Het gevolg is dat in elk geval de weekcijfers van deze en volgende week anders zijn dan ze normaal waren geweest. ,,Dus loop je straks weken achter in de beoordeling, van wat de coronamaatregelen precies tot effect hebben.’’ Voss zegt dat de verwachting is dat de besmettingscijfers eind deze maand op gaan lopen als gevolg van de besmettelijker Engelse variant, die meer en meer de overhand neemt in Nederland.

Meteen terug te zien

De cijfers van maandag leren dat het sluiten van de teststraten op zondag en het eerder sluiten op zaterdag, meteen terug te zien is in de testresultaten. Het had als gevolg dat bij het RIVM het voorbije etmaal maar 2273 nieuwe besmettingen werden geregistreerd, terwijl het de afgelopen week gemiddeld bijna 4000 per dag waren.



In onze regio zijn in gemeenten geen enkele nieuwe besmetting geteld: in Buren, Culemborg, Berg en Dal, Grave, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Renkum, Rozendaal, West Betuwe en West Maas en Waal. Vooral in die laatste gemeente is dat opvallend: West Maas en Waal behoort landelijk tot de twintig gemeenten met de meeste besmettingen per inwoner. Daar raken elke week drie op de duizend mensen besmet, dagelijks zijn er steeds bijna tien nieuwe besmettingen.