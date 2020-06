CORONABULLETIN #100: laagste aantal mensen op de intensive care en buiten fitnessen is een blijvertje

Slachtof­fer dodelijk ongeluk op A1 bij Holten is 45-jarige man uit Nijmegen

11:26 HOLTEN - De automobilist die woensdag om het leven is gekomen bij een ongeluk op de snelweg A1 tussen Holten en Bathmen, is een 45-jarige man uit Nijmegen. Zo maakt de politie deze donderdag bekend. Door het ongeluk in de ochtendspits was de snelweg in de richting van Twente urenlang afgesloten. De toedracht wordt nog onderzocht.