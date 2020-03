CORONABULLETIN #18: politie deelt boetes uit in Gelderse steden en ‘straks juist meer doden door maatregelen’

Bijna twintig ‘coronaboetes’ uitgedeeld in Nijmegen

In Nijmegen zijn vrijdag achttien boetes uitgedeeld voor het overschrijden van de coronamaatregelen. Zaterdag hebben ordediensten nog niet ingegrepen ondanks het lekkere weer. Op de zaterdagmarkt en in de diverse parken zijn wel behoorlijke hoeveelheden mensen aanwezig. Zij genieten van het lekkere weer op de eerste weekenddag, maar doen dat op een verantwoorde manier volgens handhavers. In Arnhem zijn inmiddels vijf boetes uitgeschreven .

Nijmeegse hoogleraar waarschuwt: coronaregels kosten juist levens

Markt Ede per direct gesloten om corona

De markt in Ede is zaterdagmiddag om 13.00 uur voortijdig gesloten door de gemeente . Door de inrichting van de markt konden bezoekers zich niet houden aan de anderhalve meter afstand die verplicht is als er meer dan twee mensen samen zijn. Dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De markt zou normaal gesproken tot 17.00 uur duren.

Guido Weijers over failliet theater in Boxmeer: ‘Ontzettend jammer’

De Weijer in Boxmeer is failliet. Als eerste theater in Nederland dat het vanwege het coronavirus niet redt. Guido Weijers, Leon van der Zanden, Loes Wijnhoven van Clean Pete en Wim Daniëls zijn ontzet. Het theater huilt . ,,Dit is echt ontzettend jammer”, zegt de uit Boxmeer afkomstige cabaretier Guido Weijers. ,,Dit is het theater waar ik in 1997 ben begonnen. Zelf voor het eerst een zaaltje huurde. En ik heb er mijn laatste Masterclass Geluk gehad. Buiten in het openluchttheater.”

Flink meer besmettingen in Berg en Dal, West Betuwe en Ede

De opmars van het coronavirus gaat onverminderd door. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander vooral in het zuidelijke deel en het westen. In het oosten van de Achterhoek is er nauwelijks sprake van groei.



In Berg en Dal liep het aantal besmettingen op met 9 personen tot 53. Berg en Dal wordt relatief zwaar geraakt zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook in de gemeente West Betuwe (plus 10) en Ede (plus 9) schiet het aantal besmettingen omhoog.