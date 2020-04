CORONABULLETIN #51: ‘Sluiting dreigt voor merendeel horeca’, toerist lijkt in zomer naar Gelderland te komen

Het coronanieuws van donderdag 30 april



• Zeker negen Nederlanders die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend. Dat maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.



Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, nam vandaag toe tot 4795. Het RIVM kreeg 84 nieuwe meldingen binnen over overleden patiënten. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn er tien nieuwe sterfgevallen bijgekomen.



• Het aantal nieuwe opnamen van mensen met coronaverschijnselen in Brabantse ziekenhuizen neemt al vijf dagen lang toe. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Vanaf 25 april is er dagelijks een lichte stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen te zien, de afgelopen dag waren het er rond de tachtig.



• Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet twee derde van de horecazaken per 1 juli stoppen, vreest Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie roept de overheid op om aanvullend op het huidige noodpakket met nieuwe steunmaatregelen te komen. Ook wil de branche praten over mogelijkheden om de zaken snel weer te kunnen openen ‘om de horeca in staat te stellen nog iets van de 1,5-metereconomie te maken’.