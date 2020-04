Coronacrisis legt extra druk op psychische zorg: meer klachten door dreiging van virus

Sinan Can start inzame­lings­ac­tie voor Fatima die in de vrieskou moest sterven

10:50 NIJMEGEN - De Nijmeegse documentairemaker Sinan Can is een inzamelingsactie gestart voor twee weeshuizen in Afghanistan. Daarmee lost hij een belofte in, gedaan in een column in De Gelderlander over de 3-jarige Fatima, een aan één kant verlamd meisje dat door haar ouders in de vrieskou in een ruïne was achtergelaten om te sterven.