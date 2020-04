Coronacrisis treft festivalstad Nijmegen: bedrijven staan op omvallen

Met drie rake zinnen laat zangeres Linde Schöne de redactie van 3FM janken: ‘Met volle angst vooruit’

15 april NIJMEGEN - In drie uur een liedje schrijven voor een jonge vrouw die voor de tweede keer in haar leven te horen krijgt dat ze kanker heeft. En dat vlugschrift drie uur later live op radiozender 3FM zingen. Linde Schöne kreeg dinsdag iedereen aan het huilen. ,,Het grootste compliment dat er is in de muziek.’’