Coronacrisis treft ook Nijmeegse zakkenrollers: sinds lockdowns minder diefstallen in station en centrum

,,Do you have fire?” Even dacht Joep* dat het groepje gebrekkig Engels sprekende gasten dat hem dinsdag voor Nijmegen Centraal aansprak echt een vuurtje wilde. Maar toen de mannen kickboksbewegingen begonnen te maken, was de 17-jarige ROC-student daar niet meer zo zeker van. Even later stond de Nijmegenaar huilend op het stationsplein. Zonder zijn dure iPhone XR. Die was verdwenen, net als de vage brabbelende mannen.