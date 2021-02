Coronafeest in Nijmegen: hoe ijspret uitmondt in het bekogelen van agenten

Fotoserie Uw mooiste winterfo­to's uit de regio

12 februari NIJMEGEN - Volgens weerinstituut KNMI was Nijmegen met zo’n 30 centimeter sneeuw in 48 uur een van de meest witte plekken van het land. Dat leverde behoorlijk wat overlast op, maar het was vooral ook genieten. De Nijmeegse redactie van De Gelderlander vroeg om foto's in te sturen van het winterse weer. En daar werd massaal op gereageerd. Hieronder een selectie.