Coronafietsers opgevoed tijdens spitsuur in het bos: ‘Hohoho, je fietst tegen het verkeer in’

Daarom stonden ze zondagochtend langs het parcours om hun fietsende collega’s te wijzen op de omgangsregels in het bos. Vooral de nieuwelingen.



,,Wij noemen de onervaren mountainbikers coronafietsers”, verklapt Peter Mak, secretaris van de Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen. ,,We herkennen ze meestal meteen aan de trainingsbroek, de schoenen, een oude mountainbike, soms zelfs uit de jaren 90 en geen helm. Of ze dragen die te ver naar achteren.”



Op een parkeerplaats aan de Meerwijkselaan in Heilig Landstichting is het spitsuur met passerende mountainbikers, zoals eigenlijk elke zondagochtend. ,,Ik begrijp niet dat mensen per se op deze dag gaan. Ik kies liever een ander moment”, verzucht Mak.