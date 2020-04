coronahulp: Meer ruimte in je hoofd met Binnenwerkjes, bewegen met studenten en paaseitjes in de brievenbus

NIJMEGEN / AMSTERDAM - We leven geïsoleerd nu, maar dat betekent niet dat de wereld om je heen statisch is. Er zijn thuis nog genoeg dingen om je over te verwonderen. Als je maar weet waar je naar moet kijken. Het luistertheater van Inge Wannet en Rinske Bouwman helpt daarbij.

Het huis lijkt na elke week opgelegde isolatie een halve meter te krimpen. Op deze manier zullen de muren elkaar rond de meivakantie op minder dan 1,5 meter genaderd zijn. Met de afgedraaide bewoners ertussen. Maar zo hoeft het niet te gaan. Ga elke dag even zitten, liggen mag ook, en luister dan naar een Binnenwerkje.

Binnenwerkjes zijn stukjes luistertheater voor thuis, gemaakt door Wannet (34) en Bouwman (31). Wannet, die opgroeide in Nijmegen en nu in Amsterdam woont, maakt theater op theater. De toeschouwers hebben dan vaak een koptelefoon op en staan ergens in een publieke ruimte. Ze maakte eerder de voorstelling Nachtkraaien samen met Bouwman en ze waren net volop bezig aan hun tweede productie toen corona roet in het eten gooide.

Lag je al eens achter de bank?

Dat was even slikken, maar toen realiseerden ze zich dat hun werk uitstekend kan matchen met de thuisblijfadviezen. Voor Binnenwerkjes hoef je alleen maar even ergens te gaan liggen of zitten in je huis. En probeer dat vooral eens op een plek waar je dat nog nooit eerder deed - Lag je al eens achter de bank? Of onder de tafel?- , worden de luisteraars aangemoedigd. Dit verandert onmiddellijk je perspectief op een plek die je al heel goed denkt te kennen, legt Wannet uit.

Luisteren naar Binnenwerkjes helpt je om andere dingen te zien en te voelen op een plek die je onderhand misschien hartstikke zat bent en die er elke dag gekmakend hetzelfde uitziet. ,,We laten je in de verstilling op zoek gaan naar verwondering. Dat we dit niet alleen op locatie maar ook bij mensen thuis kunnen bewerkstelligen, is heel mooi, vinden wij.”

Twee weken lang elke dag

Bouwman schrijft het grootste deel van de teksten en Wannet spreekt de Binnenwerkjes (onder meer anchor.fm en Spotify) in en zoekt de muziek uit. ,,We wilden ze eerst om de paar dagen online zetten, maar de reacties zijn zo enthousiast dat we er nu twee weken lang elke dag eentje maken. We proberen ze altijd eerst even uit op onszelf en familie en vrienden. Mijn moeder stuurde pas een fotootje dat ze inderdaad op een gekke plek in het huis lag.”

Studenten fysiotherapie lanceren QuaranTrain

Een stel studenten fysiotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft QuaranTrain opgezet. Dit is een internationaal platform dat iedereen in deze periode van isolatie en stilzitten op een verantwoorde manier in beweging wil houden, fysiek en mentaal.



QuaranTrain ging afgelopen week van start. De HAN-studenten hebben voor hun idee ook contact samenwerking gezocht met onder meer docenten en studenten van de Universiteit van Nottingham, Hogeschool van West-Noorwegen, HESAV in Zwitserland en de Universiteit van Malta.



Op het meertalige QuaranTrain staan instructievideo's die thuis gemakkelijk te doen zijn zonder begeleiding. De uitleg en informatie op het nieuwe platform voldoet volgens de HAN-studenten aan de beweeg- en gezondheidsrichtlijnen van wereldgezondheidsorganisatie WHO en het RIVM. Kijk op: quarantrain.org

Hulp gevraagd en aangeboden

Onder begeleiding van een kunstenaar, schrijver of fotograaf kunnen kinderen vanaf 8 jaar hun eigen verhaal maken en dat opsturen naar iemand in een verzorgingshuis, daklozenopvang of verslavingskliniek. Dit is het idee achter het nieuwe platform BRIEFDRAGERS. Het is een initiatief van IDKR8, dat zich inzet voor cultuureducatie. Zo'n twintig kunstenaars staan klaar om kinderen te helpen die ‘iets’ willen doen voor een ander die nu alleen is, maar niet weten wat. Kijk op: briefdragers.nl

Het Nijmeegse restaurant De Pelgrim deelt op Instagram recepten. Het idee is dat thuiskoks ze zien als een uitdaging, met ingrediënten die naar alle waarschijnlijkheid niet gehamsterd zijn. Deze week is het recept: panna cotta van asperges met grapefruit en foreleitjes gekookt.

Volledig scherm Wereldwijd gaan dit weekeinde duizenden mensen mediteren op hetzelfde tijdstip © evenwichtigleven.nl Wereldwijd gaan dit weekeinde duizenden mensen mediteren op hetzelfde tijdstip. Nederlanders die willen meedoen aan deze actie moeten dat op zondag 5 april doen, om 4.45 uur in de ochtend.



De wereldwijde meditatie heeft volgens de initiatief nemers tot doel vrede in jezelf en op aarde te brengen. Als we ons richten op positieve vibraties, zeggen zijn, richten we ons op een goede gezondheid van ons zelf en onze omgeving. Meer info: evenwichtigleven.nl

Doe even relaxed

Geen spits en nagenoeg lege wegen. Hoe opmerkelijk is het volgens Marie-Anne Hilckmann dan dat ze toch nog volop agressievelingen en hardrijders tegenkomt in het verkeer. Kennelijk kunnen zij, ondanks de uitzonderlijke situatie, nog genoeg andere dingen vinden dan drukte op de weg om zich over op te winden. Doe even relaxed, schrijft de Wijchense, we hebben er allemaal mee te dealen.

