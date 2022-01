CORONAKAART | Aantal besmettingen stijgt nog, maar veel minder hard dan vorige week

De gemeenten in de regio noteerden opnieuw weekrecords. Maar waar vorige week het aantal besmettingen in de regio met 78 procent steeg, is de stijging de afgelopen week een flink minder fors: 11 procent. De stijging gaat het hardste bij jonge kinderen (0-9 jaar), wel nemen de besmettingen ook toe bij oudere leeftijdsgroepen. Ook verpleeghuizen merken de afgelopen week weer een lichte stijging, zo meldt de Acute Zorgregio Oost. Het aantal nieuwe positief geteste verpleeghuisbewoners neemt vooral in de regio rond Arnhem en Ede toe. Afgezet tegen het aantal inwoners waren de meeste positieve testen in de afgelopen week in de gemeenten Oost Gelre, Rozendaal en Winterswijk.

Ziekenhuizen zien steeds minder coronapatiënten

In de ziekenhuizen in deze regio daalt de bezetting nog altijd verder door. Op de verpleegafdeling van zeven ziekenhuizen in Boxmeer, Ede, Tiel, Arnhem, Doetinchem en Nijmegen lagen de afgelopen dagen gemiddeld in totaal 58 patiënten. Een week eerder lag dat cijfer nog op 73.



Ook op de intensive care-afdelingen neemt de druk verder af, hoewel de daling daar langzamer gaat omdat patiënten er vaak veel langer liggen. Gemiddeld lagen er de afgelopen week 27 patiënten vanwege het coronavirus op de intensive care. Een week eerder waren dat er 31.



Ook de instroom van nieuwe patiënten in de ziekenhuizen gaat maar niet omhoog. In de afgelopen vier dagen werden er acht mensen opgenomen in het ziekenhuis, een veel lager getal dan in de afgelopen weken. Dinsdag was het er slechts een.