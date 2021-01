CORONAKAART | Afgelopen etmaal meeste sterfgevallen en besmettingen in Nijmegen

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM. Ede had de afgelopen tijd telkens een record aantal nieuwe besmettingen per dag, maar dat lijkt nu iets te zakken. Alleen in het kleine dorp Rozendaal raakte de afgelopen 24 uur niemand besmet met het coronavirus. In totaal raakten sinds gisteren 1092 mensen besmet in de regio.



