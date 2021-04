CORONAKAART | Cijfers blijven hoog in Nijmegen, nieuwe golf aan besmettingen in studentenstad

check jouw regioNIJMEGEN - De stijging in het aantal besmettingen zet in deze regio niet door, ondanks een nieuwe golf aan besmettingen in studentenstad Nijmegen. Donderdag werden er in de hele regio 653 besmettingen gemeld, dat is minder dan gisteren.

Bijna 1 op de 6 van de donderdag gemelde besmettingen zijn geregistreerd in Nijmegen, waar vandaag weer 95 besmettingen werden gemeld. Gisteren waren dat er 110. Voor de hele regio geldt een meer diffuus beeld. Duidelijk is dat van een scherpe stijging geen sprake meer is. Het weekgemiddelde is met 635 besmettingen nog altijd wel een stuk hoger dan de afgelopen weken, maar stijgt niet verder door.

Landelijk waren er nog wel iets meer besmettingen, terwijl er in in het ziekenhuis voor de tweede dag op rij het aantal patiënten afnam. Op dit moment liggen er 2327 patiënten in het ziekenhuis.

Goed nieuws in Renswoude, niet in Ede

Na Nijmegen waren de meeste besmettingen in Ede (68). In Arnhem, de tweede stad van Gelderland, waren er relatief weinig besmettingen (25). In de kleine gemeente Renswoude gaat het al een paar dagen heel goed. Gisteren en vandaag werd vanuit de gemeente geen enkele besmetting gemeld.

Veel ziekenhuisopnames vanuit Utrechtse Heuvelrug.

In de regio werden er twee overlijdens gemeld. Het gaat om inwoners van de gemeenten Ede en Bronckhorst. Voor de tweede dag op rij moesten wel veel mensen uit de regio opgenomen worden in het ziekenhuis. Gisteren waren het er acht, vandaag zijn het er zeven. Het gaat om inwoners van Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Gennep, Montferland, Nijmegen en Utrechtse Heuvelrug.

Opvallend: vanuit die laatste gemeente zijn in de laatste vier dagen maar liefst vijf mensen opgenomen in het ziekenhuis. Ter vergelijking: vanuit de gemeente met de meeste inwoners, Nijmegen, werden in vier dagen drie mensen opgenomen in het ziekenhuis.