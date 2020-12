CORONAKAART | Extreem hoge coronacijfers in Ede, maar ook recordaantallen in veel andere gemeenten

De gezondheidsdienst meldt vandaag 12.028 nieuwe positieve coronatests, weer fors meer dan het gemiddelde van de laatste zeven dagen (zo'n 9.600). De extra hoge cijfers in nogal wat gemeenten in de regio worden mogelijk deels veroorzaakt door besmettingen die de afgelopen dagen nog niet verwerkt zijn. In de regiogemeenten Doetinchem, Lingewaard, Beuningen, Aalten, Zevenaar en Buren werden meer corona-infecties geteld dan ooit tevoren.



De aantallen in de regio zijn het hoogst in Rhenen en Veenendaal. Daar raakten de voorbije zeven dagen een op de honderd mensen besmet. Da’s meer dan dubbel zoveel als het landelijk gemiddelde.



In de regio overleden sinds gisteren vijf mensen aan corona: in Utrechtse Heuvelrug, Rheden en Berkelland (allemaal 1) en in Wijchen.