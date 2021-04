CORONAKAART | Gelderland-Zuid springt landelijk in het oog met forse toename besmettingen; minder ziekenhuisopnames

coronaklusser Martijn verbouwt samen met het personeel zijn zalencen­trum Wieleman: ‘Met z'n allen de tijd doorgeko­men’

21 april WESTERVOORT - Eigenlijk was het plan om komende zomer te verbouwen en ondertussen door te draaien. Door corona liep alles anders. Martijn Wieleman nam twee jaar geleden de zaak van zijn vader over. Zalencentrum Wieleman in Westervoort bestond toen precies 100 jaar. Het pand met negen zalen was inmiddels wel weer toe aan een nieuwe look.