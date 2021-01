CORONAKAART | In Nijmegen stijgt aantal besmettingen, landelijk lichte toename

Het aantal nieuwe besmettingen loopt nauwelijks terug. Hier en daar is het aantal besmette mensen in onze regio juist licht gestegen. Zoals in Nijmegen, waar zaterdag de Gele Hesjes protesteren tegen de strenge coronaregels. In Rheden en Barneveld overleden 3 mensen aan het virus. In Tiel 2 en in Berkelland 1 persoon.