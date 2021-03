CORONAKAART | Landelijk meer besmettingen, maar dalende cijfers in helft regiogemeenten

Gelderland heeft na Flevoland de minste besmettingen van heel Nederland. Raakte de afgelopen week in Gelderland 134 op 100.000 mensen besmet, in een provincie als Noord-Brabant waren dat er 204, in Noord-Holland zelfs 246. Het gemiddelde in Nederland ligt op 187. In onze regio zitten veruit de meeste gemeenten onder dat gemiddelde, maar Grave, Druten, Neder-Betuwe, Cuijk, Buren, Sint Anthonis, Tiel, West Betuwe, Neder-Betuwe, Renswoude en Veenendaal hebben juist meer besmettingen. Waarbij Tiel er met omgerekend 311 besmettingen per 100.000 inwoners negatief uitspringt.

Het RIVM meldt over de afgelopen 24 uur 5090 positieve coronatesten. De afgelopen week was het gemiddelde 4658 positieve tests per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds eind januari, maar wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat nu veel vaker kinderen worden getest.



Interessanter is wellicht dat de ziekenhuiscijfers redelijk stabiel lijken te blijven de afgelopen weken. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt momenteel 1946, 38 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 549 op de IC, een stijging van 9 patiënten.



Het RIVM meldt vandaag 48 overlijdens in heel Nederland. Daarvan kwamen er twee uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug en onze regio overleden er ook mensen corona in Montferland en Oost Gelre.