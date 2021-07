CORONAKAART | Nijmegen knalt door alle records heen met 275 besmettingen op één dag

check hier jouw regio Corona­kaart | Explosie van nieuwe besmettin­gen in Nijmegen, ziekenhuis­cij­fers nog gunstig

11 juli De GGD in Nijmegen waarschuwde er zaterdagmiddag al voor: in het uitgaansleven in die stad heeft het coronavirus afgelopen dagen van stapper op stapper kunnen springen. Zeker veertig besmettingen doken in het begin van het weekend al op, die te linken zijn aan de horeca.