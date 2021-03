CORONAKAART | Nijmegen koerst af op nieuwe vloedgolf aan besmettingen; aantal coronadoden loopt terug

In het hele land werden tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd, voor een woensdag het hoogste aantal sinds 30 december. De 7684 nieuwe coronagevallen komen omgerekend neer op 44,1 positieve tests per 100.000 inwoners. In de afgelopen zeven dagen zijn 51.938 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7420 per dag, het hoogste niveau sinds 9 januari.



De oudste stad van Nederland, die momenteel last heeft van een overvol Kronenburgerpark, is niet de enige gemeente met flink stijgende besmettingscijfers. Wie de afgelopen zeven dagen vergelijkt met de week ervoor, ziet dat onder meer Berkelland (plus 66 procent), Overbetuwe (plus 47), Rheden (plus 43), Doesburg (plus 87), Ede (plus 68), Berg en Dal (plus 36), Culemborg (plus 48), Boxmeer (plus 53) en Gennep (plus 32, hetzelfde als Nijmegen) flink harder stijgen dan landelijk (plus 9). Ook Arnhem en Doesburg zien de aantallen harder oplopen, met 2 procent.