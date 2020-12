CORONAKAART | Nog nooit zó veel besmettingen in aantal gemeenten, ook weer piek in Nijmegen

NIJMEGEN - Het coronavirus grijpt nu zo flink om zich heen, dat in een aantal gemeenten meer nieuwe besmettingen zijn gevonden dan ooit tevoren. Dat geldt onder meer voor Neder-Betuwe, Doetinchem en Heumen, terwijl ook in Nijmegen weer een flinke besmettingspiek te zien is.

In die stad waren de afgelopen dag voor het eerst sinds de piek van de tweede golf eind oktober weer meer dan 100 besmettingen op één dag. De toename in de regio past in de lijn van het landelijk cijfer: volgens het RIVM zijn er het afgelopen etmaal 12.844 nieuwe besmettingen bijgekomen in Nederland, een nieuw dagrecord.

De hoge cijfers worden mogelijk nog voor een deel verklaard door wat storingen in de registratie bij de GGD’en. Maar ook de trend over de afgelopen zeven dagen is weinig vrolijkstemmend: de aantallen zijn gestegen met 40 procent. In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (Veluwe en Achterhoek) is het nog een tikkeltje erger: daar kwamen er vergeleken met een week eerder 50 procent meer besmettingen bij.

Verdubbelen

In een gemeente als Nijmegen, met de afgelopen 24 uur 106 besmettingen, is sprake van een groei van gemiddeld zo’n zestig procent van het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen. In gemeenten als Boxmeer, Oude IJsselstreek en Utrechtse Heuvelrug verdubbelen de getallen zelfs, vergeleken met een week eerder.

In de regio is het het ergst gesteld met Veenendaal: daar lopen elke week bijna een op de honderd mensen een coronabesmetting op. Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen is daar in een week tijd gestegen met bijna 50 procent.

De toename van het aantal besmettingen vertaalt zich ook in de ziekenhuisopnames: er zijn nu weer meer dan 2000 coronapatiënten opgenomen. Het zijn er om precies te zijn 2003, 39 meer dan gisteren. De verwachting is dat de ziekenhuiscijfers nog zeker een à twee weken zullen oplopen, omdat het altijd even duurt voor mensen zó ziek zijn dat ze in het ziekenhuis belanden.

