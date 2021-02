CORONAKAART | Opmerkelijk: In deze gemeenten in onze regio lopen de besmettingscijfers op

Daar nam het aantal nieuwe positieve testen met zo’n dertig procent toe. Wat minder hard stegen de getallen in Doetinchem, Buren, Neder-Betuwe en Gennep.



Maar dat de aantallen daar oplopen, is opmerkelijk nu landelijk sprake is van een daling met zo’n 20 procent. In grotere steden als Arnhem en Nijmegen dalen de besmettingscijfers nog (bijna) tien procent sterker.



Het RIVM zegt over het afgelopen etmaal overigens 4060 nieuwe coronabesmettingen te hebben geregistreerd, zo’n 700 minder dan vorige week woensdag. Dat aantal ligt wel iets hoger dan het daggemiddelde van afgelopen week maar dat is vaker zo op woensdag.