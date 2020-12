CORONAKAART | Situatie in de regio is nu overal zeer ernstig; veel sterfgevallen in meerdere gemeenten

Woontorens in een park aan de Waal: Nijmegen krijgt er 570 woningen bij

18 december NIJMEGEN - Hoogbouw in een parkachtige omgeving. Het was al eerder een succes in Nijmegen. De Waalhoven is de naam van het nieuwste plan in de Waalsprong: 570 woningen, huur en koop. De bouw start in 2023 en vijf jaar later is de wijk klaar.