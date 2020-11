CORONAKAART | Vierde daling op een rij, wel weer meer ziekenhuisopnames: bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit

Behoudens Grave en Veenendaal daalde het aantal besmetting per 100.000 in de afgelopen week in de regio overal onder de 250, de grens om van de fase ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’ te gaan. Landelijk ligt het gemideld op 204, de situatie in Gelderland-Midden (Veluwe, regio Arnhem) en Gelderland-Zuid (regio Nijmegen, Rivierenland, Land van Maas en Waal) wijkt daar amper van af.



In Noord- en Oost Gelderland (Achterhoek) ligt het aantal besmettingen per 100.000 per week op 163, terwijl Brabant-Noord (Land van Cuijk) er met 228 weer wat boven zit.



Het algemene beeld is volgens het RIVM dat de daling van het aantal besmettelijke mensen in Nederland in oktober en november veel langzamer gaat dan tijdens de eerste golf in maart en april. De afgelopen week nam het aantal maar met 14 procent af, tegen een week eerder 32 procent.



Positief is dat het percentage mensen dat zich laat testen en besmet is, afneemt. Dat ligt nu op 13.8 procent. ‘Maar het percentage positief is nog steeds hoog en vergelijkbaar met begin oktober', aldus het RIVM.



Wel opvallend: steeds minder mensen laten zich testen. Tussen 9 tot en 15 november zijn 226.094 mensen getest in de GGD-teststraten, bijna 19.000 minder dan in de week ervoor. Veel teststraten hebben momenteel dan ook een overcapaciteit. Positief gevolg is dat de wachttijden zijn teruggebracht tot soms slechts enkele uren.