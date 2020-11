CORONAKAART | Weer meer besmettingen, maar in Nijmegen gaat het extreem goed: kijk hoe het zit in jouw gemeente

Vier mensen overleden

Er liggen nu 1839 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er 86 minder dan gisteren. Van dat totale aantal liggen 529 covidpatiënten op de ic, 3 meer dan gisteren. Die dalende ziekenhuisaantallen hebben te maken met de dalende besmettingscijfers van twee weken geleden: het duurt even voor iemand na een besmetting in het ziekenhuis belandt.



In de regio waren overlijdens van coronapatiënten te betreuren in Wageningen, Arnhem (allebei 1) en Nijmegen (2). Maar in laatstgenoemde gemeente gaat het wel goed als het gaat om de coronabesmettingscijfers.



Sinds de piek eind oktober met rond de honderd besmettingen per dag is een gestage daling van de trend ingezet. De afgelopen twee dagen waren er nog geen 25 meer, aantallen die lijken op die van half september, toen de tweede coronagolf zich langzaamaan begon te manifesteren.