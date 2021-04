CORONAKAART | Zorgwekkende pieken in Nijmegen, nieuwe golf aan besmettingen in studentenstad

Politie ‘snapt het echt wel’ maar waarschuwt bezoekers Kronenbur­ger­park zich aan de regels te houden

31 maart NIJMEGEN - De politie gaat ook in de lente handhaven in het Kronenburgerpark. Daarvoor waarschuwt ze in een Instagrampost. Ook in de winter besloot de politie in te grijpen, toen de sneeuwpret uitmondde in feestjes met muziek en drank.