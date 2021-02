Coronakapsels lopen uit de hand: ‘Ik heb m’n wilde haren terug, waar zijn de wilde feestjes?’

Een ‘coupe ravage’, waar al het model uit is: Ans Immink (65) is toe aan een kappersbeurt. De Ulftse had een kappersafspraak staan op dinsdag 15 december, precies op de dag dat de kappers dicht moesten.



,,Ik was op dat moment sowieso al lang niet meer geweest. Eind november kwam ik terug van Portugal, waar we een huisje hebben. M’n kapster had het op dat moment druk met afspraken en had op die dinsdag pas tijd. Nét een dag te laat dus.”



‘Wilde haren zijn terug’

Voor de kappers vindt ze het ‘ontzettend sneu’, dat ze nog niet open mogen. Toch denkt ze zelf laconiek over haar coronakapsel, dat inmiddels aardig uit de hand is gelopen. ,,Ik maak er graag grapjes over. M’n kapsel van nu, voelt een beetje alsof ik 18 ben. Ik heb m’n wilde haren terug, alleen waar zijn de wilde feestjes?”



Tot de kappers weer openen, probeert ze er het beste van te maken. Vriendinnen mogen haar kapsel niet aanraken, daar is Immink te kritisch voor. ,,Alleen m’n eigen kapster mag hier aan zitten. Nu probeer ik er wat van te maken met haarclipjes, een staart erin en door wat haarspul erin te doen.”