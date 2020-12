Coronamelder slaat alarm na bezoek aan teststraat: kun je besmet raken in de wachtrij bij GGD?

NIJMEGEN - De drukte bij de XL-teststraat in Nijmegen heeft voor sommige inwoners nogal ongewenste gevolgen. Zo kreeg de Nijmeegse Jeannet Saat op tweede kerstdag een melding van de app coronamelder dat ze op 22 december bij een besmet persoon in de buurt is geweest. Maar die dag was ze enkel uit huis geweest voor een bezoek aan de teststraat. Bestaat er een kans besmet te raken in de wachtrij?

De kans dat iemand het coronavirus draagt, is in een testpaviljoen immers een stuk hoger dan elders. Eerder deze week meldden sommige inwoners van Nijmegen al dat ze het te druk vonden in de rijen voor de XL-teststraat, sommigen twijfelen aan de veiligheid. De GGD benadrukte destijds dat alles ingericht is zodat de 1,5 meter gewaarborgd kan blijven. Dat is nog steeds zo, zegt een woordvoerder.

Sommige GGD-en adviseren bluetooth uit te schakelen in teststraat

Hoe het toch kan, dat de coronamelder afgaat, durft ze niet te zeggen. In andere regio's stelt de GGD dat dit mogelijk komt doordat de coronamelder geen muurtjes of tentdoeken registreert en dat dus in sommige gevallen onjuist geconcludeerd is dat iemand op anderhalve meter van een besmet persoon is geweest. Daar adviseert de GGD inmiddels om bluetooth uit te schakelen als men een test gaat halen. In Nijmegen is dit nog niet het geval. Maar een woordvoerder laat weten dat ze hier wel naar gaat kijken.

Want het feit dat de coronamelder afgaat heeft serieuze gevolgen. Het is niet zeker dat de melding doorkomt als gevolg van het bezoek aan de teststraat. ,,De melder vertelt alleen op welke dag je in contact bent geweest met een besmet persoon. Niet op welk tijdstip.’’

Bij commerciële test kun je wél in de auto blijven zitten.

Het belangrijkste gevolg van de melding is dat Saat, net negatief getest, zich opnieuw moest laten testen. Ze kreeg op de app het verzoek zich opnieuw te laten testen of om tien dagen thuis te blijven. Hoewel het mogelijk een valse melding was, besloot ze zich zondag toch nog een keer te laten testen. Dit keer deed ze dat bij een commerciële teststraat omdat ze vandaag elders niet terecht kon. Weer was ze negatief getest

Dat kostte haar weliswaar zelf geld, het grote voordeel was dat ze in de auto kon blijven zitten. En dus liep ze geen risico nog eens in de buurt te komen van een besmet persoon.

Vragen over melding? Bel de GGD

De GGD in Gelderland-Zuid gaat deze week kijken of ze hier het beleid op moet aanpassen. Wie tot die tijd een melding krijgt van de coronamelder en denkt dat deze melding vanuit de teststraat komt, mag de GGD bellen, zo zegt de woordvoerder. ,,Per geval van geval zullen we dan kijken wat te doen.’’

Wie een melding krijgt, moet die in ieder geval niet negeren, zo zegt de woordvoerder. Want garanderen dat niemand besmet raakt op de testlocatie kan ze niet, zo moet ze erkennen.