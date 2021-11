Coronapas of niet: Zevenheuvelenloop gaat door, mogelijk met speciale QR-scan-tenten rond Nijmegen

Korte stormloop op tickets Nijmeegse schouwburg voor 2022, vooral cabaret in trek

NIJMEGEN - Een kortstondige digitale stormloop op kaarten voor voorstellingen in de Stadsschouwburg en concerten in de Vereeniging. Die ontstond deze ochtend toen om 10.00 uur stipt de verkoop begon voor het programma van de eerste helft van volgend jaar. Mensen die er snel bij wilden zijn, belandden in een wachtrij.

