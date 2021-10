Coronapas voor tieners ligt onder vuur: twijfels over nut en zorgen over gevolgen voor welzijn

Door de pasverplichting kunnen niet-gevaccineerde kinderen worden buitengesloten van feestjes in horecazaken, zoals bowlingbanen. Ook is spontaan een fastfoodzaak inlopen er niet meer bij, terwijl vaak ook in sportkantines sommige jonge spelers buiten moeten blijven terwijl de rest van het team wel naar binnen mag.

Grote vraag is of het nut van de pas wel opweegt tegen de gevolgen die het heeft voor de kinderen, stellen Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties en de kinderombudsvrouw. Maar ook OMT-lid en hoogleraar infectieziekten Andreas Voss van het Radboudumc in Nijmegen heeft twijfels of de leeftijd waarop de coronapas nu verplicht is om de horeca in te kunnen, vanaf 13 jaar, niet te laag ligt en op 16 jaar gesteld zou moeten worden.