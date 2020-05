Coronapatiënt ligt vaak lang op ic; Radboudumc gaat bij nieuwe piek gewone zorg niet meer stilleggen

Bij de politierechter Niet komen opdagen, geen advocaat: pats, de volle mep aan straf

28 mei Meneer M. was pas een paar dagen 18, toen hij op zaterdag 7 september 2019 café De Fuik in de Eerste Walstraat verliet. Misschien had hij daar wel zijn eerste verjaardag in zijn volwassen leven gevierd, want na afloop van het feestje sprong hij uitgelaten, balorig of overmoedig, maar in ieder geval 'met zijn dronken kop', zoals hij het zelf uitdrukte, op de motorkap van een Volkswagen Polo.