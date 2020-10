Coronapatiënt nu amper sneller van ic af, hooguit paar dagen verschil

Restaurant Limus weer open na vals corona-alarm; medewerker alleen verkouden

30 september NIJMEGEN - Vals corona-alarm: het Nijmeegse restaurant Limus is weer open. Vorige week sloot eigenaar Manuel Jansen de zaak preventief. Een medewerker had verkoudheidsklachten. Maar inmiddels kan het etablissement aan de Kerkstraat in Hees weer van het slot.