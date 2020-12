Coronapiek op middelbare school in Nijmegen: 1200 leerlingen krijgen tot kerstvakantie online les

OPROEP Wie heeft het mooiste kersthuis? Nomineren kan hier!

9 december Door de coronamaatregelen zitten we allemaal meer thuis. Met de feestdagen in aantocht tovert menigeen zijn of haar huis om in kerstsferen. De Gelderlander is op zoek naar de meest bijzondere versieringen, binnen of buitenshuis. Heb jij het mooiste kersthuis van het land? Of prachtige verlichting? Een speciale boom? Of ken je iemand die je wil nomineren?