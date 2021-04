Coronatest verplicht in Duitsland: Hoe moet Isac nou naar school?

Die vraag stelt vader Maurits zich, nu je sinds vandaag als je Duitsland in wilt een recente negatieve coronatest moet laten zien. Dus ook als je ’s morgens vanuit Duitsland naar Nederland gaat en 's avonds weer terug. Dan zou je dus een coronatest moeten laten zien.



Maar het testcentrum in Kranenburg is alleen onder schooltijd open. ,,Isac moet drie dagen in de week fysiek naar school en de rest krijgt hij online les. Ik zou hem dus uit de les moeten halen om in Kranenburg twee uur in de rij te moeten gaan staan voor een coronatest", foetert Maurits, politicoloog aan de Radbouduniversiteit. ,,Het is een chaos.”