Coronavirus hakt er psychisch in: ‘Dit is een vrij extreme situatie, iedereen ervaart stress’

2000 Nijmeegse zzp’ers in nood door coronacri­sis: hoe houd je het hoofd boven water?

12:57 Zo’n tweeduizend zzp’ers in Nijmegen die door de coronacrisis hun inkomen hard zien dalen, hebben aangeklopt voor bijstand. Twee weken geleden deden al vierhonderd zelfstandige ondernemers een beroep op de bijstand en dat aantal is in korte tijd dus flink toegenomen.