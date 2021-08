Coronavirus is ondanks de prik terug in de verpleeghuizen, maar bang zijn deze ouderen niet

NIJMEGEN - Ondanks vaccinatie overleden deze zomer toch weer diverse bewoners van verpleeghuizen aan corona. Zo ook in Nijmegen. De angst keert wel terug, al hebben bewoners in eerste instantie andere zorgen.

Komen we er ooit nog vanaf? Als je de glimlachende mensen in de zaal van het woonzorgcentrum zo om je heen ziet, merk je er weinig van, maar aan de telefoon formuleert Toos Smulders de zorgen die ze toch wel proeft bij medewerkers van onder meer De Honinghoeve en Nijevelt in Nijmegen. Het coronavirus slaat weer toe, en dan moet het najaar nog komen.

In januari applaudisseerde het personeel hier nog toen de eerste prik tegen corona werd gezet. Inmiddels keert met het virus ook de bezorgdheid terug in Nijevelt. Ondanks vaccinatie raakten meerdere bewoners en medewerkers deze zomer besmet met het coronavirus. Verderop in Nijmegen, Huize Rosa, zijn er zelfs bewoners aan overleden.

In een reflex zou je kunnen terugvallen op maatregelen die het besmettingsrisico terugbrengen naar nul, zoals de lockdowns uit het begin van de coronacrisis. Maar complete afdelingen sluiten, dat is niet wat ze bij Nijevelt doen. Drie bewoners waren deze week nog ziek, van wie een met serieuze klachten. Ze moesten op hun kamer blijven en werden verzorgd door vaste verzorgenden. In de rest van het gebouw is er weinig van te merken, in de brasserie bladeren ouderen in de krant, met als warme deken de geur van soep en de stem van Freddy Mercury.

‘This could be heaven for everyone’

Hartelijk wijzen medewerkers je de weg, maar de uitbraak zorgt wel degelijk voor enige vorm van moedeloosheid, zegt Smulders. ,,Het is meteen alle hens aan dek. Ik ben zelf ook geschrokken.’’