Coup in de raad: Nijmeegse kiezer stemt massaal op vrouwen, mannen in de verdrukking

Vier jaar geleden kwamen er zestien vrouwen in de raad, destijds ook al een record. In 2014 waren het er twaalf.

Partij voor de Dieren is nergens zo groot geworden als in Nijmegen: ‘Voor het eerst in 16 jaar kans om mee te doen’

Uit het stemresultaat van de afgelopen verkiezingen blijkt dat de 22 vrouwelijke raadsleden in totaal 40.334 stemmen kregen. Op de 17 mannen is 17.709 keer gestemd.

Belangrijke kanttekening is dat nog niet zeker is of degenen met de meeste stemmen daadwerkelijk allemaal in de raad komen. Het kan zijn dat kandidaten met genoeg voorkeursstemmen maar met een lage positie op de kandidatenlijst, besluiten hun plek niet in te nemen. Ook kunnen er verschuivingen zijn, omdat raadsleden voor het wethouderschap gaan.

Een analyse van het aantal stemmen maakt nu duidelijk dat in zes gevallen een (meestal jonge) vrouw de plaats overneemt van een man die een hogere positie op de lijst had. Een zeldzaamheid: 1998 was het eerste en enige jaar dat een vrouw met voorkeursstemmen in de Nijmeegse raad kwam: Bea van Zijll-de Jong kwam toen in de raad voor De Nijmeegse Groenen.



Bij GroenLinks moeten nu zelfs twee mannen plaatsmaken voor een vrouw die lager op de lijst staat. Bij D66, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren is dat er één.