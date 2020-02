'Coureur’ vlucht vol gas voor politie maar remt keurig af voor flitspaal in Nijmegen

Opvallend was dat de man tijdens zijn wildemansrit netjes inhield voor de flitser op de Wijchenseweg. Om geen flitsbon te krijgen!

Was Max Verstappen in Nijmegen op bezoek?, vroegen agenten zich deze woensdagavond af. Zij zagen een Polorijder met vliegende vaart optrekken op de Graafseweg. Zij probeerden de man te volgen maar moesten hem laten gaan. De wagen reed richting Takenhofplein over de Wijchenseweg.



Zijn snelheid was volgens de agenten een eindje boven de 120 km/u die zij reden. De politie hield de man in het zicht en kon zo zien dat hij na het afdalen van de brug over het Maaswaalkanaal de auto af liet remmen bij de flitspaal. Daarna ging hij weer volle vaart ervandoor.



Uiteindelijk lukte het toch de chauffeur aan te houden.