Couveuse te heet, te licht en er is te veel kabaal

VideoNIJMEGEN - Het is drie uur in de middag als Verlaak redelijk uitgewoond uit zijn plastic omhulsel klimt met de bekende grote ronde luchtgaten. Tien uur heeft hij zich dan laten opsluiten in de reuze-couveuse op De Binnenhof, centrale ontmoetingsplaats van het ziekenhuis.

Met collega’s heeft hij de voor volwassenen op maat gemaakte couveuse in elkaar gezet. Wat voelt een baby die de hele dag in zo’n afgesloten bak ligt? Dat is de vraag die hij met zijn bijzondere initiatief heeft willen beantwoorden. ,,Aan de baby zelf kunnen we het niet vragen. Daarom wilde ik zelf ervaren hoe dat is”, licht hij toe.

Kabaal, te licht en te warm

Het is een flink kabaal in een couveuse, ontdekte kinderarts René Verlaak. ,,Het echoot alle kanten op, alleen al als er mensen omheen staan die gewoon met elkaar praten. Tikt iemand per ongeluk tegen de couveuse, dan schrik je je een hoedje. Dat had ik totaal niet verwacht.”

En dan al die lichtinval. ,,Echt onprettig, hinderlijk als je wil slapen.’’ Om over de hitte maar te zwijgen. ,,Het is echt heel erg warm. Een te vroeg geboren baby heeft warmte nodig, maar dit is te veel van het goede.”

Quote Een te vroeg geboren baby heeft warmte nodig, maar dit is te veel van het goede. René Verlaak

Kersverse ouders Renee van Doorn en Wesley Brink van de te vroeg geboren dochter Kiki kunnen de publiciteitsstunt van Verlaak waarderen. ,,Die harde geluiden, het licht en de warmte. Dat voelt Kiki nu ook allemaal. Het is mooi dat de dokter zich in kinderen als Kiki wil verplaatsen om de zorg verder te kunnen verbeteren.” Kiki mag eind deze week naar huis. ,,Met 36 weken al”, zegt moeder Renee stralend. ,,Dankzij de goede zorg hier. Dankzij dokter Verlaat wordt het nóg beter.”

Het dagje in de couveuse is ook om een andere reden lucratief. Kinderarts Verlaak: ,,We hebben naast heel veel aandacht ook al duizend euro opgehaald voor onderzoek naar betere zorg voor de allerkleinsten. Fantastisch.”