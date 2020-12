Creatieve oplossing voor bizarre vluchtroute bij brand in Nijmeegse flat: ‘Ik heb een hamer bij de hand’

Kilsdonk en zijn vrouw wonen in een van de 120 woningen in het grote appartementencomplex aan de Kronenburgersingel in Nijmegen. Toen ze het drie jaar geleden kochten, vroeg Kilsdonk de beheerder wat de vluchtroute is, mocht er brand ontstaan. Die route bleek op z'n zachtst gezegd wat onorthodox: In geval van brand moeten hij en zijn vrouw een luik in zijn serre intrappen en daar doorheen kruipen om bij de noodtrap te komen die aan de zijkant van het gebouw hangt.