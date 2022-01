Crowdfunding voor grote circusruimte voor jong en oud in Vasim: ‘Circus is meer dan clowns en acrobaten’

Joep is de eerste baby van 2022 in het CWZ en Inès de laatste van 2021

NIJMEGEN / BEUNINGEN - Joep van Loon is het eerste kindje dat in 2022 in het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis geboren is. Een half uur na middernacht zag het jongetje het levenslicht. Op dezelfde afdeling diende kort daarvoor Inès Rameckers zich aan. Nog nét in 2021.

1 januari